نجم للـLBCI: تبيّن أن هناك مؤسسة أقوى من الحكومة والدولة لأنها متسلّحة بمنظومة سياسية ومالية وما ضُرب هو كرامة لبنان والاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً والتدقيق لا يحتاج لتعديل القوانين

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