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نجم للـLBCI: تبيّن أن هناك مؤسسة أقوى من الحكومة والدولة لأنها متسلّحة بمنظومة سياسية ومالية وما ضُرب هو كرامة لبنان والاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً والتدقيق لا يحتاج لتعديل القوانين

Lebanon 24
20-11-2020 | 20:03
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مصطفى أديب : أعود خلال يومين إلى برلين لأخدم بلدي من هناك فأنا أتيت على أساس تسهيل مهمة تشكيل الحكومة لأن لبنان يحتاج الى العمل لا الى تضييع الوقت ولا يجوز ان نضيع الفرصة التي أتاحها لنا ماكرون وكنت اتمنى لو تكللت جهودي بالنجاح (الجديد)
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