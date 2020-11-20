شريم عبر الOtv: نحن امام منظومة فساد حقيقية والمطلوب ثورة حقيقية لا يتلاعب بها احد تحدد الهدف وتصوب عليه والهدف هو الانقاذ المالي والقضاء على الفساد

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