سامي الجميّل: حان وقت المحاسبة والتغيير ونحن قررنا نقل المواجهة إلى مرحلة جديدة فلبنان لم يعد يحتمل ولا يُمكن أن يبقى معلّقاً بين الحياة والموت وآن الأوان لنتوحّد ولن يساعدنا أحد إذا لم نقف للمطالبة بحقنا بالحياة

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