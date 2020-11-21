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الوكالة الوطنية: مسيرة معادية من نوع "درون" خرقت منذ قليل الأجواء اللبنانية فوق كفركلا والخيام

Lebanon 24
21-11-2020 | 22:37
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