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أخبار عاجلة
تعرض عدة أشخاص لحادث طعن داخل كنيسة في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أسوشيتد برس)
Lebanon 24
23-11-2020
|
08:40
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