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رويترز نقلا عن راديو الجيش الإسرائيلي: نتنياهو التقى ولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأميركي في السعودية يوم الأحد

Lebanon 24
23-11-2020 | 09:35
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