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قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار لـ LBCI: القضاء يبذل جهدا كبيرا بالرغم من عدم جهوزية السجون والمخافر الكترونياً ويجب تعزيز آلية سوق الموقوفين والسجون بحاجة الى اعادة تأهيل وترميم

Lebanon 24
23-11-2020 | 11:09
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