قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار لـ LBCI: القضاء يبذل جهدا كبيرا بالرغم من عدم جهوزية السجون والمخافر الكترونياً ويجب تعزيز آلية سوق الموقوفين والسجون بحاجة الى اعادة تأهيل وترميم

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