نقيب المحامين ملحم خلف في إطلاق مبادرة إنقاذية من قصر عدل بيروت: لسنا بساعين إلى سلطة ولا بانقلابيين بل نريد التغلب على الواقع المرير بمسار دستوري وسلمي وحقوقي وديمقراطي

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