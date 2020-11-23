امبراطور اليابان ناروهيتو في برقية تهنئة للرئيس عون بالإستقلال: لمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية يسرني ان أتوجه اليكم بالتهاني الحارة وافضل التمنيات بالخير لكم شخصيا، وبالازدهار لبلادكم

Lebanon 24