رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند في برقية تهنئة للرئيس عون بالإستقلال: نتمنى ان تتعزز اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة العلاقات اللبنانية - الهندية في المجالات كافة

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