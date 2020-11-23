الرئيس الإيطالي في برقية تهنئة للرئيس عون بالإستقلال: ملتزمون دعم الاستقرار والامن في لبنان كما ندعم مسار الاصلاحات الضرورية لإطلاق الاقتصاد والتجاوب مع تمنيات الشعب اللبناني من أجل مستقبل هانئ

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