حسن خليل: تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح لم يعد خياراً لدى اللبنانيين وأصبح الأمر حاجة إلزامية والمطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت ونحن قدّمنا كل التسهيلات من أجل إنجاز تشكيل الحكومة

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