البابا فرنسيس عبر تويتر: نحن لم نُخلق لكي نحلُم بالإجازات أو بعطلات نهاية الأسبوع، وإنما لكي نحقق أحلام الله في هذا العالم. لقد جعلنا قادرين على أن نحلم لكي نعانق جمال الحياة. وأعمال الرحمة هي أجمل أعمال الحياة

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