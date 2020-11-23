أول تعليق رسمي من السعودية على تقارير "لقاء نتنياهو وابن سلمان"

نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبر حسابه على "تويتر" تقارير عن حصول لقاء بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشيراً الى أنّ اجتماع نيوم كان فقط بين مسؤولين سعوديين وأميركيين.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنّ تسريب الخبر عن لقاء سري بين نتنياهو وولي العهد السعودي أمر غير مسؤول ومثير للقلق.

وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هناك".



فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقيا سرا في الرياض، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، من دون المزيد من التفاصيل.



من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعدما استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.