22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: تسريب الخبر عن لقاء سري بين نتنياهو وولي العهد السعودي أمر غير مسؤول ومثير للقلق
Lebanon 24
23-11-2020
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يمتنع عن تأكيد أو نفي الأنباء عن اللقاء بينه وبين ولي العهد السعودي
Lebanon 24
نتنياهو يمتنع عن تأكيد أو نفي الأنباء عن اللقاء بينه وبين ولي العهد السعودي
23/11/2020 16:45:34
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز نقلا عن راديو الجيش الإسرائيلي: نتنياهو التقى ولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأميركي في السعودية يوم الأحد
Lebanon 24
رويترز نقلا عن راديو الجيش الإسرائيلي: نتنياهو التقى ولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأميركي في السعودية يوم الأحد
23/11/2020 16:45:34
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق رسمي من السعودية على تقارير "لقاء نتنياهو وابن سلمان"
Lebanon 24
أول تعليق رسمي من السعودية على تقارير "لقاء نتنياهو وابن سلمان"
23/11/2020 16:45:34
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: الاجتماع الذي حصل في نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأميركيين فقط
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: الاجتماع الذي حصل في نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأميركيين فقط
23/11/2020 16:45:34
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
Lebanon 24
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
21:03 | 2020-11-22
22/11/2020 09:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
23:07 | 2020-11-22
22/11/2020 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
08:43 | 2020-11-23
23/11/2020 08:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمور ستسوء أكثر: "حزب الله" يتحصّن من الانهيار.. وتسريب رسالة إيرانية هذا مضمونها
Lebanon 24
الأمور ستسوء أكثر: "حزب الله" يتحصّن من الانهيار.. وتسريب رسالة إيرانية هذا مضمونها
09:00 | 2020-11-23
23/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:39 | 2020-11-23
جو بايدن في تغريدة: أتعهد أن أكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأميركيين عوضا عن تفريقهم
16:14 | 2020-11-23
موفد العربية: انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي في تونس دون اتفاق
16:09 | 2020-11-23
قضاة فرنسيون يؤجلون محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بسبب صحة أحد المتهمين
15:56 | 2020-11-23
بدء محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد
15:50 | 2020-11-23
نتنياهو يمتنع عن تأكيد أو نفي الأنباء عن اللقاء بينه وبين ولي العهد السعودي
15:06 | 2020-11-23
وزير الخارجية السعودي: الاجتماع الذي حصل في نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأميركيين فقط
فيديو
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
Lebanon 24
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
15:00 | 2020-11-23
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
12:00 | 2020-11-23
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact