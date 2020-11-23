قوى الأمن: أصبح عدد السجناء الفارّين حتى الآن 31 سجيناً بعد توقيف 33 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين

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