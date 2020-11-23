المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن: تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وأمن الطاقة العالمي

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