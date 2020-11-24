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وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي بالجمود متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف (اللواء)

Lebanon 24
24-11-2020 | 00:45
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