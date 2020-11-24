وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي بالجمود متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف (اللواء)

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