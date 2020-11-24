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أخبار عاجلة
فريق بايدن يرحب بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"
Lebanon 24
24-11-2020
|
01:49
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