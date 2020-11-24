بايدن‬⁩ يعلن أن أعضاء في فريقه الانتقالي سيجرون لقاءات مع مسؤولين في إدارة ⁧‫ترامب‬⁩ لبحث قضايا الأمن القومي ومكافحة الجائحة

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