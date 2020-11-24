التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت ومفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على المعالجة وتسهيل السير

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