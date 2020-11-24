وزير التجارة الخارجية الفرنسي لسكاي نيوز: سنعمل مع أصدقائنا الأوروبيين للدفاع عن سيادتنا والتصدي للمارسات التركية شرقي المتوسط أو في ليبيا وسوريا

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