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الحكومة الإثيوبية: عدد كبير من مقاتلي تيغراي استسلموا قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لشن هجوم على عاصمة الإقليم

Lebanon 24
24-11-2020 | 11:41
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