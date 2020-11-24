الرئيس عون يوجه رسالة إلى مجلس النواب ويطلب مناقشتها: يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة

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