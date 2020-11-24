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عون للنواب: التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها

Lebanon 24
24-11-2020 | 13:05
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عون: ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي
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24/11/2020 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يوجه رسالة إلى مجلس النواب ويطلب مناقشتها: يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة
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24/11/2020 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تدقق جهات دولية في الأسباب الحقيقية لإقدام شركة التدقيق الجنائي على إنهاء العقد مع لبنان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان (اللواء)
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24/11/2020 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عدوان من المجلس: موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم ولم يكن منذ أشهر مع حكومة دياب وكـ"قوات لبنانية" منذ عام 2017 في المجلس النيابي طالبنا بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار
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24/11/2020 15:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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