جعجع عقب انتهاء اجتماع تكتل "‏الجمهورية القوية": أتقدم بالتعازي من أهالي بشرّي على مقتل جوزف طوق وأطالب بإجراء ‏التحقيقات بأسرع وقت ممكن

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