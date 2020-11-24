جعجع بعد اجتماع "الجمهورية القوية":‏ على الأكثرية النيابية الحالية تشكيل الحكومة وإذا لا تريد ‏تشكيل الحكومة ولا ان تستقيل فهذه الأكثرية ترتكب اكبر جريمة بحق ‏الشعب والاجيال القادمة ستحاسبهم

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