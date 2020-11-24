أخبار عاجلة

جعجع:‏ رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية لا يزالون جالسين وكأن ‏شيئاً لم يكن عايشين على كوكب آخر

Lebanon 24
24-11-2020 | 14:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جعجع بعد اجتماع "الجمهورية القوية":‏ على الأكثرية النيابية الحالية تشكيل الحكومة وإذا لا تريد ‏تشكيل الحكومة ولا ان تستقيل فهذه الأكثرية ترتكب اكبر جريمة بحق ‏الشعب والاجيال القادمة ستحاسبهم
lebanon 24
24/11/2020 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نأمل أن يتمكّن الرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية وبالتعاون مع بقية الكتل النيابية من تشكيل حكومة في أقرب وقت فلا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال ومعطياتنا أنّ الأمور جيّدة ومعقولة ولا نريد أن نبالغ بالإيجابيّة
lebanon 24
24/11/2020 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة" أمس إن الحريري أدرك أن تجاوز الأحزاب والكتل النيابية غير ممكن، وأنه يحتاج إلى العبور في ممرّها، للفوز بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وثقة المجلس النيابي
lebanon 24
24/11/2020 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية لصحيفة "اللواء" ان "المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة
lebanon 24
24/11/2020 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:43 | 2020-11-24
19:42 | 2020-11-24
19:36 | 2020-11-24
19:35 | 2020-11-24
19:29 | 2020-11-24
19:14 | 2020-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website