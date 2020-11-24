جعجع:‏ الجميع متواطئ مع الجميع لعدم حصول التدقيق الجنائي ونحن ‏مصرون على حصول التدقيق ليطاول كلّ المراكز التابعة للدولة ونعتبر أن "مصرف لبنان" نقطة ‏الإنطلاق في التدقيق الجنائي

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