السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن تتهم فيها الحوثيين بمهاجمة محطة لأرامكو وتتعهد بألا تدخر جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها وتحث مجلس الأمن على وقف التهديد (رويترز)

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