جريحان نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي عند مفرق زوق مكايل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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