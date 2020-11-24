21
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تسجيل 853 وفاة و23232 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا
Lebanon 24
24-11-2020
|
18:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
إيطاليا تسجل 753 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
إيطاليا تسجل 753 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا
24/11/2020 19:57:15
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: تسجيل 378 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
بريطانيا: تسجيل 378 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
24/11/2020 19:57:15
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل 7719 إصابة جديدة بكورونا و434 وفاة في يوم واحد في ايران
Lebanon 24
تسجيل 7719 إصابة جديدة بكورونا و434 وفاة في يوم واحد في ايران
24/11/2020 19:57:15
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية: الوضع "خطير جدا" مع تسجيل 2125 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال الساعات الـ48 الماضية
Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية: الوضع "خطير جدا" مع تسجيل 2125 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال الساعات الـ48 الماضية
24/11/2020 19:57:15
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
20:26 | 2020-11-23
23/11/2020 08:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
13:59 | 2020-11-24
24/11/2020 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
19:59 | 2020-11-23
23/11/2020 07:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:43 | 2020-11-24
تشاووش أوغلو: سنرد على تفتيش السفينة التركية في الميدان، كما سنتابع الإجراءات القانونية والسياسية
19:42 | 2020-11-24
ترامب: الأنباء بشأن اللقاح حققت قفزة غير مسبوقة في أسواق المال
19:36 | 2020-11-24
ترامب: عملية تطويرنا للقاح كورونا هي الأسرع في التاريخ
19:35 | 2020-11-24
إشكال في مخيم عين الحلوة الشارع التحتاني مفرق شبايطة وسماع إطلاق نار في المنطقة
19:29 | 2020-11-24
الدفاع التركية: فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية صعدت إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها
19:14 | 2020-11-24
تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا وهي 7381 إصابة
فيديو
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
12:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact