عدد السجناء الفارّين حتى الآن 28 سجيناً بعد توقيف 36 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين. (قوى الأمن الداخلي)

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