أبو شرف للـLBCI: ستة أطباء توفوا حتى الان بسبب إصابتهم بكورونا و20 طبيبًا حاليًا في العناية المشددة للعلاج وما لا يقل عن 200 في الحجر المنزلي أو الاستشفائي

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