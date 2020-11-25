لحقت خسائر بفنادق العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول، لجهة النزلاء والضيوف، بما يساهم في مواجهة الانهيارات المالية، بلغت ما لا يقل عن 80٪ في غضون فترة الاقفال (اللواء)

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