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شرف أبو شرف لـ "صوت كل لبنان": نطلب من الجميع توخي الحذر كما نطلب من المستشفيات تأمين المستلزمات الوقائية وذلك لعدم تعرض الطاقم الطبي لأي عدوى

Lebanon 24
25-11-2020 | 08:41
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