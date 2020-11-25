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هجوم بسيارة ملغمة يستهدف مخفرا للشرطة في قندهار جنوبي أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
25-11-2020 | 08:42
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