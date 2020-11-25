علي فياض بعد اجتماع اللجان المشتركة: لا شيء يمنع من البحث في بعض مواطن الضعف التي يعاني منها قانون الانتخاب ونحن لدينا بعض الملاحظات التقنية ولا داعي لمقاربة هذه الموضوعات بتوتر طائفي وحزبي

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