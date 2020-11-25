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آلان عون بعد اجتماع اللجان المشتركة: ملف الغاء الطائفية يجب ترحيله الى طاولة الحوار ويجب بحثه بهذه الدرجة من المسؤولية ويجب درسها بطريقة متكاملة

Lebanon 24
25-11-2020 | 13:15
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الان عون: لترحيل ملف الغاء الطائفية الى طاولة الحوار الوطني لدرسه بطريقة متكاملة
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