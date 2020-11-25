أخبار عاجلة

النائب قاسم هاشم من مجلس النواب: الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام

Lebanon 24
25-11-2020 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب عدوان من مجلس النواب: نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي
lebanon 24
25/11/2020 23:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله وزيرة العدل: الرسالة لمجلس النواب حول التدقيق الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية شكليّة كانت أم عميقة لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة
lebanon 24
25/11/2020 23:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يمق: إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية يحتاج إلى قانون من مجلس النواب
lebanon 24
25/11/2020 23:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل النائب سليم عون واكد له اهتمامه بمطالب زحلة والبقاع وبضرورة تطبيق الدولار الطالبي وفق الالية المحددة بالقانون الذي اقره مجلس النواب
lebanon 24
25/11/2020 23:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:11 | 2020-11-25
22:19 | 2020-11-25
22:13 | 2020-11-25
21:59 | 2020-11-25
21:53 | 2020-11-25
21:39 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website