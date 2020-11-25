أردوغان: نسعى لضمان أمننا القومي وسلامة أرواح مواطنينا وممتلكاتهم، ومن ثم المساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام الداخلي لمنطقتنا والمناطق التي تجمعنا بها روابط تاريخية

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