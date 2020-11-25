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الراعي بعد لقائه عون في قصر بعبدا: أزور فخامة الرئيس عندما يكون لدي زيارة إلى الخارج وزيارتي اليوم تأتي في هذا الإطار وسألتقي في الفاتيكان قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ

Lebanon 24
25-11-2020 | 15:34
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