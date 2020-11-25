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الراعي: الحكومة لا تُشكّل "بالتقسيط" ولقد مرّ شهر والبلد يموت و"بدن يسمحولي فيها" لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية

Lebanon 24
25-11-2020 | 15:42
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