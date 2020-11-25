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التفجير الذي سمع في وادي الليمون ناتج عن تفجير قذيفة قديمة عيار 155 ملم من قبل فوج الهندسة في الجيش اللبناني

Lebanon 24
25-11-2020 | 17:29
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