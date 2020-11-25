أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة السورية

Lebanon 24
25-11-2020 | 19:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شكري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية
lebanon 24
25/11/2020 23:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد أن موقف مصر من حل الأزمة السورية ينطلق من ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلال قراراها الوطني
lebanon 24
25/11/2020 23:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني وبيدرسون يبحثان تطورات الأزمة السورية
lebanon 24
25/11/2020 23:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه يلتقي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش
lebanon 24
25/11/2020 23:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:25 | 2020-11-25
23:11 | 2020-11-25
22:19 | 2020-11-25
22:13 | 2020-11-25
21:59 | 2020-11-25
21:53 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website