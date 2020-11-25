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كنعان: صيغة الكابيتال كونترول التي سنكون امامها قريباً جدية من حيث تضمنها آليات مفصّلة بحسب شروط صندوق النقد وتمكّن المودع من استعمال بعض حقوقه من خلال بعض السحوبات والاستثناءات وتلغي الاستنسابية(LBCI)

Lebanon 24
25-11-2020 | 20:10
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