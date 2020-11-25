كنعان: صيغة الكابيتال كونترول التي سنكون امامها قريباً جدية من حيث تضمنها آليات مفصّلة بحسب شروط صندوق النقد وتمكّن المودع من استعمال بعض حقوقه من خلال بعض السحوبات والاستثناءات وتلغي الاستنسابية(LBCI)

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