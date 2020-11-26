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تسود البلبلة لدى عدد من المصرفيين من عزم المركزي الإقدام على سلسلة إجراءات تتعلق بالحدّ من التضخم، وطبع العملة الوطنية (اللواء)

Lebanon 24
26-11-2020 | 00:13
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