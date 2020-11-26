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يحاول بعض الوسطاء الدخول على خط الوساطة بين رئيس حزب ومرجع رئاسي لإعادة تقريب وجهات النظر بينهما، لكن هذه الجهود لم تصل إلى مكان بعد، على أن يبقى الالتقاء في بعض المواقف بين الجانبين ظرفياً (نداء الوطن)

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:52
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