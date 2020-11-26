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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام كفرحيم باتجاه ملتقى النهرين بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة
Lebanon 24
26-11-2020
|
08:26
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