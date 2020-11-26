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مجلس النواب البحريني يعرب عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية
Lebanon 24
26-11-2020
|
09:06
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